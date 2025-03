Bruselj bo predstavil predlog uredbe o vračanju migrantov v tretje države

Strasbourg, 11. marca - Evropska komisija, ki je položaj nastopila pred stotimi dnevi, bo danes v Evropskem parlamentu predstavila predlog nove evropske uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v EU, v tretje države. Evroposlanci bodo ob tem s predsednikoma Evropske komisije in Evropskega sveta razpravljali tudi o nedavnem vrhu EU o obrambi in Ukrajini.