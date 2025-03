Revizorji: Pregledi skladnosti s pravili o javnem naročanju in državni pomoči v EU še niso ustrezni

Luxembourg, 10. marca - Evropska komisija še vedno ne ve zagotovo, ali imajo države EU uspešne sisteme za zagotavljanje skladnosti 650 milijard evrov vrednega mehanizma EU za okrevanje in odpornost s pravili o javnem naročanju in državni pomoči, v danes objavljenem poročilu opozarja Evropsko računsko sodišče. Kritično je tudi do kontrolnih sistemov držav EU.