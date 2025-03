Zelenski pred pogovori v Džedi zagotavlja, da Ukrajina želi mir

Kijev/Washington/Džeda, 10. marca - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes, dan pred pogovori predstavnikov ZDA in Ukrajine v savdski Džedi, dejal, da si njegova država želi mir in da je Rusija edini razlog za nadaljevanje vojne. Na torkovih pogovorih delegacij obeh držav naj bi Kijev po ukrajinskih navedbah predlagal prekinitev ognja z Rusijo v zraku in na morju.