Kanadska provinca Ontario ceno elektrike za ZDA zvišala za 25 odstotkov

Toronto, 10. marca - Premier kanadske province Ontario Doug Ford je danes napovedal zvišanje cene elektrike, ki jo izvažajo v ZDA, za 25 odstotkov, poročajo ameriški in kanadski mediji. Ontario zagotavlja elektriko za države New York, Minnesota in Michigan, kjer se bo po Fordovi napovedi električni račun povprečno povišal za 69 ameriških dolarjev.