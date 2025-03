Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 10. marca - Zvečer se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo. Ponekod bo sprva še pihal jugozahodnik. Proti jutru bo oblačnost od juga znova naraščala, možna bo kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na severu okoli 2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo popoldne. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: v sredo bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo deževalo. V noči četrtek se bodo padavine prehodno razširile nad vso Slovenijo. V četrtek se bo nadaljevalo precej oblačno vreme, nekaj sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo, pojavljale se bodo plohe. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno ciklonsko območje. Oslabljena vremenska fronta se je pomaknila preko Slovenije proti vzhodu. Za od jugozahoda doteka razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči če se bo delno razjasnilo, proti jutru se bo od juga znova oblačilo. V krajih vzhodno in južno od nas bo prehodno deževalo. Jugozahodni veter bo ponehal. V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Zlasti v hribovitem svetu Furlanije-Julijske krajine in v Gorskem kotarju se bodo pojavljale plohe. Pihal bo jugozahodni veter.