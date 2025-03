Ljubljanska borza: Indeks izgubil skoraj odstotek

Ljubljana, 10. marca - Ljubljanska borza je teden začela s padcem. Indeks SBI TOP je nazadoval za 0,94 odstotka in trgovanje končal pri 2005,05 točke. Borzni posredniki so opravili za nekaj manj kot 3,25 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke, ki so se kot edine v prvi kotaciji podražile. Po padcu so prednjačile delnice Save Re in Petrola.