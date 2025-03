Letos pet nagrajencev za izjemne gospodarske dosežke

Ljubljana, 11. marca - Letošnji prejemniki nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke so direktor družbe i-Vent Milan Kuster, direktorica Mediusa Estera Brajak, generalni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić, generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas in direktorica Siemens Slovenija Medeja Lončar. Prejeli jih bodo na nocojšnji slovesnosti v Ljubljani.