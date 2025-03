S pomladjo se začenjajo akcije reševanja dvoživk

Po navedbah zavoda za varstvo narave se odrasle in spolno zrele dvoživke, med katerimi so žabe, krastače in sekulje, vsako leto v tem obdobju odpravijo do voda, kjer se razmnožujejo, nato pa vrnejo do svojega odraslega območja življenja, ki je praviloma na obronkih ali v gozdu. Na tej poti prečkajo vse bolj prometne poti, ki posledično postanejo nevarne ne samo za njihova življenja, temveč tudi za življenja ljudi, saj potencialno povožene dvoživke na cestišču povzročajo splozko cestišče.

"Za izgradnjo novih cest so v skladu z zakonodajo na poteh, kjer se selijo dvoživke in prečkajo cestišča, potrebni podhodi. Za obstoječe ceste pa se vse predolgo iščejo rešitve, zato zavod in številna društva s prostovoljci rešijo na tisoče žabjih življenj z organizacijo prostovoljnih akcij prenašanja dvoživk čez cesto," so v zavodu navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Ob tem so poudarili, da je društvo Pomagajmo žabicam tudi za letos pripravilo zemljevid lokacij, na katerih lahko prostovoljci dvoživkam pomagajo čez cesto. Zavod pa sodeluje pri organizaciji prenosov žab čez cesto na cesti Šmartno-Povodje pri Ljubljani, Lutvercih pri Mariboru in v Kranju.

Glede na to, da so bili predlogi ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo pripravljeni že leta 2018 in da je na strani stroke dovolj podatkov, pa se na zavodu čudijo, da je še vedno potrebno organizirati tako številne prostovoljne akcije reševanja dvoživk. "Bojimo se, da je to tudi pokazatelj, koliko se zavedamo pomena ohranjanja posameznih vrst," so jasni.