V primeru izklopa Starlinka lahko tudi EU Ukrajini zagotovi satelitsko podporo

Bruselj, 10. marca - Evropska unija lahko Ukrajini zagotovi satelitsko podporo, če bi to ob morebitnem izklopu satelitskega omrežja Starlink potrebovala, so danes pojasnili na Evropski komisiji. Trenutno se sicer zdi, da to ni potrebno, so navedli v luči spora med lastnikom Starlinka Elonom Muskom in poljskim zunanjim ministrom Radoslawom Sikorskim.