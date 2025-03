Reševalne ekipe na območju Velike planine našle dele letala

Kamnik, 10. marca - Reševalne ekipe, ki iščejo manjše letalo, s katerim je kontrola zračnega prometa zjutraj izgubila stik, so na območju Velike planine našle dele letala. Dele so našli okoli objekta, ki ga je letalo zadelo. Celotnega letala s pilotsko kabino pa reševalne ekipe še niso našle, zato iskanje nadaljujejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.