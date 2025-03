Slovenski vinogradniki v Portorožu o izzivih pri oblikovanju vinske turistične destinacije

Portorož, 10. marca - Drugi dan 27. festivala Malvazija, žlahtni okus Mediterana, ki pod taktirko Društva vinogradnikov slovenske Istre poteka v Portorožu, so organizatorji začeli simpozij o priložnostih in izzivih vinogradnikov pri oblikovanju vinske turistične destinacije. Ob tem so opomnili, da je za uspehe in profesionalizem pomembno sodelovanje več sektorjev.