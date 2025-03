Snežne razmere v visokogorju

Trdožive šibke plasti, ki so skrite v starem snegu, še naprej ostajajo grožnja; dodatna obtežba novih padavin in napihanega snega jih bo ponekod preobremenila, spontano se bodo prožili srednje veliki in veliki plazovi suhega sprijetega snega. Pod 1800 metri se bodo zaradi odjuge z dežjem prožili plazovi mokrega nesprijetega snega. Vsem grožnjam preteklih dni se ta teden pridružuje še zmanjšanje stabilnosti zaradi odjuge z dežjem, razmere bodo neugodne in zelo spremenljive, zahtevne.

Ob toplem vremenu se je snežna odeja na prisojah pospešeno preobražala in talila, izrazite prisoje so ponekod povsem kopne do višine 1800 metri. Noč na ponedeljek je bila topla in vlažna, sneg je pomrznil le nad približno 1800 metri. Nižje je na prisojah in osojah sneg ostal moker, sedaj pa ga moči še dež. Višje je sneg na prisojah osrenjen, na osojah še vedno suh.

Danes, v ponedeljek, bo večinoma oblačno s padavinami, ki bodo do srede dneva prešle državo. Ob koncu bodo padavine konvektivnega značaja, plohe in lahko tudi kakšna nevihta. Snežilo bo nad 2000 metri, ob močnejših padavinah tudi nekoliko nižje. Nad 2000 metri bo v Južnih in Zahodnih Julijskih Alpah padlo do 30 centimetrov snega, drugod do 20 centimetrov. Po koncu padavin, popoldne, se bo okrepil jugozahodnik; na primorski strani alpsko-dinarske pregrade bo ostalo oblačno, na celinski strani pa se bo oblačnost popoldne in zvečer trgala. V noči na torek se bo razjasnilo, ostalo bo le nekaj prosojne visoke oblačnosti, veter se bo do jutra umiril. V torek zjutraj se bo ob ponovni krepitvi jugozahodnika pooblačilo, v Julijskih Alpah bodo občasne padavine. V sredo in četrtek bo oblačno in megleno, na zahodu bo večino časa deževalo, nad 1800 metri snežilo. Do petka zjutraj bo nad 1800 metri padlo še okoli 30 centimetrov snega, v Zahodnih in Južnih Julijskih Alpah lahko tudi več kot 50 centimetrov. Temperatura bo vse dni podobna, na 1500 metri +3 stopinje Celzija, na 2000 metri okoli 0 stopinj Celzija.

Pod približno 1800 metri se bodo zaradi dežja danes, v ponedeljek, spontano prožili plazovi mokrega nesprijetega snega, lahko tudi kakšen zdrsni plaz. Snežno odejo bo ponekod premočilo do tal. V visokogorju razmere ostajajo zimske. Nov sneg se bo predvidoma dobro sprijel s podlago, manj stabilen bo sneg v svežih zametih, ki jih bo zgradil jugozahodnik. Tam se bo manjši plaz suhega sprijetega snega lahko sprožil že ob majhni dodatni obremenitvi. V noči na torek bo površina mokre snežne odeje pomrznila in se prehodno stabilizirala - do naslednjega dežja v torek zvečer. Ob padavinah v sredo in četrtek se bo spet povečala verjetnost spontanega proženja plazov mokrega nesprijetega snega pod 1800 metri. Nad mejo sneženja bodo nastali novi snežni zameti. Trdožive šibke plasti osreženih zrn in globinskega sreža bodo v visokogorju ostale tudi po poslabšanju; ker bodo zakopane globlje pod površino snežne odeje (50-80 centimetrov), jih bo še težje preobremeniti, vendar pa bo ob morebitni preobremenitvi plaz zato še globlji, večji. Ob padavinah in vetrnem nanašanju snega danes, v ponedeljek, in nato v sredo in četrtek bo marsikje prišlo do naravne preobremenitve teh šibkih plasti, zato je v visokogorju pričakovati spontano proženje srednje velikih in velikih plazov suhega sprijetega snega. Preobremenitev globoke šibke plasti lahko povzroči tudi pritisk, ki se pojavi ob sprožitvi manjšega plitvega kložastega plazu, zato bo možno verižno proženje plazov. Taka struktura snežne odeje ni značilna za običajne zime v naših gorah, zato obiskovalci gora z njo nimajo veliko izkušenj. Nujno je izvajanje ukrepov, s katerimi se zmanjša obremenitev snežne odeje ob prečkanju, še posebno na strmih pobočjih, v bližini grebenov, ob iztekih grap in pod stenami.