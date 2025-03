V Zagrebu sedmi festival svetlobe

Zagreb, 19. marca - V Zagrebu se danes začenja sedmi festival svetlobe. Svetlobne manifestacije domačih in tujih umetnikov bodo do nedelje na ogled na več kot 20 prizoriščih v središču mesta, vstop na vse pa bo brezplačen. Festival velja za enega od največjih umetniških dogodkov v hrvaški prestolnici in je tudi mednarodno prepoznaven.