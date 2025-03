Ljubljanska borza dopoldne tik nad gladino

Ljubljana, 10. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je dopoldne tik nad gladino, za kar je poskrbela zlasti podražitev do 11.30 najbolj zanimivih delnic Krke za 0,30 odstotka. Na drugi strani so se denimo delnice Telekoma Slovenije pocenile za več kot pol odstotka, medtem ko so za vlagatelje precej zanimive še delnicah NLB in Save Re.