Nika, Domen in druščina pred vrnitvijo na sever pokazali kolajne

Ljubljana, 10. marca - Smučarski skakalci so se po uspešnem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, na katerem so osvojili pet kolajn, od tega štiri zlate, za kratko vrnili domov. Nika Prevc je na ogled prinesla svoji dve zlati kolajni, tudi Domen Prevc je pokazal svojo zlato snežinko, ter tisto, ki jo je osvojil skupaj z Anžetom Laniškom, Lovrom Kosom in Timijem Zajcem.