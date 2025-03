V Mali Zaki ob Blejskem jezeru novi pomoli in druga infrastruktura

Bled, 10. marca - Na območju Male Zake na Bledu so februarja zaključili gradbena dela za sanacijo obale Blejskega jezera in zamenjavo lesenih pomolov. Do konca marca bodo poskrbeli še za ureditev perišča za čolne, za dodatne zasaditve dreves in za obnovo ograje v športnem parku veslaškega centra.