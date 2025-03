Sredi marca prva delna zapora vipavske hitre ceste

Vipava, 10. marca - Dars bo v sklopu celovite obnove vipavsko hitro cesto prvič delno zaprl sredi marca, so danes sporočili iz obeh osrednjih združenj avtoprevoznikov. Do predvidoma sredine avgusta bo na odseku med Razdrtim in Vipavo zaprt vozni pas v smeri Nove Gorice. Sledila bo 100-dnevna popolna zapora vozišča v tej smeri, nato pa bodo režim še večkrat spremenili.