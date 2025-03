Gasilci ustavili požar na deponiji v Puconcih

Puconci, 10. marca - Gasilci so danes uspeli lokalizirati in ustaviti velik požar, ki je ponoči izbruhnil na deponiji podjetja Cerop Puconci, je novinarjem povedal poveljnik Gasilske Zveze Puconci Vlado Vlaj. Dela na požarišču še potekajo, občina pa okoliške prebivalce poziva, naj ostanejo v notranjih prostorih ter ne odpirajo oken in vrat, saj je kakovost zraka slaba.