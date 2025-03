Zaradi nevarnosti zaprli cesto v dolino reke Idrije

Kanal, 10. marca - Občina Kanal je zaradi nevarnosti konec februarja zaprla lokalno cesto Kambreško-Mlin-Podravne, ki iz Kambreškega vodi do sicer zaprtega mostu Podklanec v dolini reke Idrije. Zaprtje bo trajalo dva do tri mesece, medtem pa se z italijansko stranjo dogovarjajo, da bi most rekonstruirali in znova odprli za promet.