Na Pokljuki nadaljevanje biatlonske drame 2024/25

pripravil Aleksander Gasser

Pokljuka, 10. marca - Pokljuka bo od četrtka do nedelje gostila svetovni pokal v biatlonu. Posebej zanimive bodo posamične tekme v četrtek in petek ter nedeljske tekme s skupinskim startom. Pred Pokljuko in finalom v Oslu se je v obeh posamičnih konkurencah namreč izjemno zaostril boj za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.