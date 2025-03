Direktor štorske železarne Jurkošek: Proizvodnja kljub požarom ne stoji

Štore, 10. marca - Proizvodnja v štorski železarni je po nedeljski eksploziji in posledičnih požarih neokrnjena in poteka normalno, je za STA danes povedal generalni direktor družbe Štore Steel Jani Jurkošek. Kot je dodal, so tisto, kar so imeli načrtovano v tehnološkem procesu, danes že opravili.