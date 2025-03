Nemški izvoz januarja s padcem

Berlin, 10. marca - Nemški izvozniki so januarja izvozili za 2,5 odstotka manj blaga, s čimer so po podatkih statističnega urada Destatis izničili decembrsko 2,5-odstotno rast. Gre za prvi padec izvoza v treh mesecih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Uvoz se je na mesečni ravni okrepil za 1,2 odstotka, potem ko so decembra statistiki poročali o 1,6-odstotni rasti.