Cinkarna Celje izvaja več okoljskih projektov

Celje, 15. marca - V Cinkarni Celje poteka več okoljskih projektov. To so projekt alternativne dobave vode, usklajevanje sprememb na napravi za zapolnjevanje rdeče sadre Za Travnik, sanacijski poseg na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak in zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles, so za STA povedali v družbi.