Na Hrvaškem lani opazna podražitev novih stanovanj

Zagreb, 10. marca - Nova stanovanja na Hrvaškem so se lani podražila za 11,5 odstotka. V Zagrebu je bila podražitev 8,7-odstotna, drugod po državi pa so bile cene v povprečju višje za 14 odstotkov, so pokazali podatki hrvaškega statističnega urada. Skupno so na Hrvaškem v 2024 prodali skoraj 3800 novih stanovanj.