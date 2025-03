Kopitar s kralji do tesne zmage v Las Vegasu

Las Vegas, 10. marca - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so obrnili nov list. Potem ko so po nizu petih porazov v severnoameriški ligi NHL v nedeljo premagali St. Louis Blues, so bili danes uspešni proti Vegas Golden Knights. Kralji so slavili s 6:5, Kopitar pa je bil prvi strelec na tekmi ter podajalec za prednost gostov 6:3.