Kolektor Sikom bo ustavil proizvodnjo v Kočevju

Kočevje/Idrija, 10. marca - Podjetje Kolektor Sikom bo zaradi upada naročil in neugodnih razmer v avtomobilski industriji postopoma ustavilo proizvodnjo v Kočevju, kjer dela 55 ljudi. To naj bi se zgodilo konec letošnjega leta, zmanjševanje števila zaposlenih pa bo potekalo postopno, so v družbi povedali za kočevski lokalni spletni portal E-utrip.