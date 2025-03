Vrhovno sodišče o pritožbah na 30-letno zaporno kazen za Krkleca

Ljubljana, 10. marca - Vrhovno sodišče je po poročanju medijev v petek obravnavalo pritožbo Branka Krkleca, ki je bil na prvi in drugi stopnji obsojen na 30 let zapora zaradi umora dveh pomočnikov sodnega izvršitelja. Prav tako so obravnavali pritožbo tožilstva, saj je višje sodišče za razliko od prvostopenjskega presodilo, da obsojeni ni moril iz nizkotnih nagibov.