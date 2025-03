Na območju podjetja CEROP Puconci obsežen požar

Puconci, 10. marca - V Puconcih je ponoči na območju podjetja CEROP Puconci izbruhnil obsežen požar, gasilci ga še vedno gasijo. Zaradi gostega dima in morebitnih škodljivih snovi v zraku vse prebivalce okoliških naseljih pozivajo, naj ne odpirajo oken in vrat, osebe s težavami dihanja naj ne zapuščajo domov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.