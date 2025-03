V ZDA pridržali vodjo propalestinskih protestov na univerzi Columbia

New York, 10. marca - Agenti ministrstva za domovinsko varnost ZDA so v soboto ponoči pridržali študenta univerze Columbia Mahmuda Halila, ki je bil med voditelji lanskoletnih protestov proti izraelski vojni v Gazi. Njegova aretacija sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o izgonu tujih udeležencev protestov, ki so lani zajeli ameriške univerze.