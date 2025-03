Po sobotnem neprijavljenem shodu v Ljubljani policija zbira informacije

Ljubljana, 9. marca - Ljubljanski policisti so v soboto od 19. ure dalje na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, med katerim so obravnavali tudi sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj, o katerih še zbirajo informacije. Med drugim so neznani storilci z barvo poškodovali dva objekta, policija pa obravnava tudi uporabo pirotehnike.