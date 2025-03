V zvezi Srbov opozorili na sovražni govor ob protestu v podporo srbskim študentom

Ljubljana, 10. marca - V Zvezi Srbov Slovenije so ob protestu v podporo srbskim študentom 5. marca v Ljubljani zaznali sovražni govor, ki je bil uperjen zoper Srbe. Čeprav pozivi k poboju niso bili del protestnega shoda, so v zvezi prepričani, da so za incident odgovorni tudi organizatorji protesta. Policija medtem na shodu ni zaznala kaznivih dejanj.