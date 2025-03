Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Waltz o prenizkih izdatkih za obrambo Slovenije

Washington/Ljubljana, 9. marca - Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz je pred dnevi kot nesprejemljivo označil načrtovano dinamiko rasti slovenskih obrambnih izdatkov. Na omrežju X je ob delitvi zapisa o tem, da naj bi Slovenija ciljna dva odstotka BDP dosegla do leta 2030, zapisal, da naj bi se to zgodilo šele 16 let po zavezi članic Nata, kar je nesprejemljivo.