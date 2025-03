Nove Mesto, 9. marca - Biatlonci so s štafetnima preizkušnjama končali nastope na postaji svetovnega pokala v češkem Novem Mestu. Zadnjo tekmo, žensko štafetno preizkušnjo, so dobile Francozinje, ki so tako dopolnile popoldanski uspeh rojakov. Slovenke v štafeti niso nastopile.