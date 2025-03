Pogrešajo 18-letnico iz Žirov

Škofja Loka/Žiri, 9. marca - Škofjeloški policisti so bili danes dopoldne obveščeni, da je pogrešana 18-letna Anja Jenko iz Žirov. Pogrešana je suhe postave, visoka okoli 160 centimetrov in ima dolge svetle lase. Nazadnje so jo videli minuli petek okoli 14. ure na domačem naslovu v Žireh.