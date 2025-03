Pogrešan 80-letnik iz Radencev

Radenci, 9. marca - Policisti Policijske uprave Murska Sobota so bili obveščeni, da je danes od 13. ure naprej pogrešan 80-letni Franc Jaklovič iz Radencev, ki je odšel peš neznano kam. Pogrešani je plešast in ima okrog ušes sive lase. Nazadnje je bil oblečen v temne oz. črne hlače, temno jakno in karirasto srajco, nosil je črno kapo.