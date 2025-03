Izrael izvedel napad v Gazi

Gaza, 9. marca - Izrael je danes izvedel letalski napad na severu Gaze in tako ogrozil že tako krhko prekinitev ognja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Izraelska vojska je sporočila, da je bil napad uperjen proti palestinskim borcem, ki so delovali v bližini enot vojske in poskušali v tla namestiti eksplozivno napravo, poročajo tuje tiskovne agencije.