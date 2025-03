Po razgrajanju v središču Maribora policija v soboto pridržala tri moške

Maribor, 9. marca - Mariborski policisti so v soboto popoldne posredovali v središču Maribora, kjer je razgrajalo več moških, po prvih informacijah navijačev. Ti so tolkli po prometnih znakih in enega tudi izruvali. Ker trije kljub večkratnim opozorilom s kršitvami niso prenehali, so policisti uporabili prisilna sredstva in nato zanje odredili pridržanje.