Izidi alpskega smučanja v Kvitfjellu

* Izidi, superveleslalom: - moški: 1. Dominik Paris (Ita) 1:08,98 2. James Crawford (Kan) + 0,38 3. Miha Hrobat (Slo) 0,47 4. Marco Odermatt (Švi) 0,48 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,49 6. Alexis Monney (Švi) 0,56 7. Stefan Rogentin (Švi) 0,57 8. Jan Zabystran (Češ) 0,60 9. Nils Allegre (Fra) 0,61 . Stefan Eichberger (Avt) 0,61 ... 36. Rok Ažnoh (Slo) 1,71 - odstop: Nejc Naraločnik (Slo) - skupni vrstni red v svetovnem pokalu (32/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1516 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946 3. Franjo Von Allmen (Švi) 776 4. Loic Meillard (Švi) 731 5. Timon Haugan (Nor) 626 6. Atle Lie McGrath (Nor) 580 ... 14. Miha Hrobat (Slo) 440 31. Žan Kranjec (Slo) 237 84. Nejc Naraločnik (Slo) 58 88. Martin Čater (Slo) 52 - superveleslalom (7/8): 1. Marco Odermatt (Švi) 491 2. Vincent Kriechmayr (Avt) 281 3. Stefan Rogentin (Švi) 271 4. Dominik Paris (Ita) 262 5. Mattia Casse (Ita) 260 6. Franjo Von Allmen (Švi) 254 ... 16. Miha Hrobat (Slo) 120 57. Martin Čater (Slo) 2