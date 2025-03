Požar v okolici Svete Trojice po prvih ocenah povzročil za 300.000 evrov škode

Sveta Trojica, 9. marca - V sobotnem požaru, v katerem je v celoti pogorelo ostrešje hleva v okolici Svete Trojice, je po prvih ocenah nastalo za 300.000 evrov škode. Policisti so danes opravili ogled kraja požara, okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, pa še preverjajo, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.