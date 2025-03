Mednarodna smučarska zveza sprožila preiskavo proti Norveški

Trondheim, 9. marca - Neodvisni urad za etiko in skladnost pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) je začel preiskavo okoliščin diskvalifikacij treh norveških športnikov na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, so zapisali pri Fis. Na tekmi smučarskih skakalcev sta bila v soboto diskvalificirana Marius Lindvik in Johan Andre Forfang.