Rokometna reprezentanca še brez treh igralcev

Ljubljana, 9. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v drugi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026, ko se bo dvakrat pomerila s Severno Makedonijo, podala v okrnjeni zasedbi. Po Mihi Zarabcu so sodelovanje zaradi poškodb odpovedali še trije igralci - Nik Henigman, Miha Kavčič in Tadej Kljun, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.