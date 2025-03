Rusija z droni nad Ukrajino, medtem ko poroča o uspehih na terenu

Kijev/Moskva, 9. marca - Rusija je po navedbah Kijeva ponoči izstrelila več kot sto dronov, katerih tarča je bila ukrajinska prestolnica in več regij v državi. Iz doneške regije so poročali tudi o ranjenih v ruskem napadu z bombo. Moskva pa je danes poročala o uspehih na terenu, zavzela naj bi dve vasi v regijah Sumi in Doneck.