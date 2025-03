Italija razmišlja o povečanju svojih kopenskih sil

Rim, 9. marca - Italijanska vlada premierke Giorgie Meloni razmišlja o povečanju kopenskih sil za od 30.000 do 40.000 dodatnih vojakov. Cilj je povečati obrambne zmogljivosti Italije in doseči prag približno 135.000 vojakov brez rezervistov, danes poročata italijanska dnevnika La Stampa in La Repubblica.