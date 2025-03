Pogrešajo 66-letnico z območja Ribnice

Ljubljana/Ribnica, 9. marca - Pogrešana je 66-letna Branka Ivanović z območja Ribnice. Nazadnje so jo videli v soboto v Prigorici, domnevno se je z avtobusom odpeljala na območje Ljubljane. Gre za osebo, potrebno pomoči, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, je močnejše postave in ima kratke sive lase. Nazadnje je bila oblečena v belo in pisano majico z dolgimi rokavi, črne hlače, daljšo črno bundo s kapuco in obuta v svetlo rjave športne copate. Pri sebi je imela črn športni nahrbtnik.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Ribnica na številko (01) 837 21 10. Lahko tudi pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.