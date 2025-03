Boston prekinil niz osmih zmag Dončićevega Los Angelesa

Boston, 9. marca - Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju pri aktualnih prvakih lige Boston Celtics s 101:111. Boston je s tem prekinil zmagoviti niz jezernikov, ki so pred tem zmagali osemkrat zapored. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 34 točk ob osmih skokih in treh podajah.