Judoistka Kaja Schuster v Linzu do prve kolajne v svetovni seriji

Linz, 8. marca - Judoistka Kaja Schuster je osvojila svoje prvo odličje v seriji IJF na veliki nagradi v Linzu v kategoriji do 70 kg. V boju za bron je po slabe pol minute podaljška ugnala Giolo Vetterli. Pred njo je zlato v kategoriji do 53 kg osvojila Kaja Kajzer, v petek je bila v kategoriji do 57 kg srebrna Nika Tomc.