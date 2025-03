Pirc Musar ob mednarodnem dnevu žensk poudarila pomen enakopravnosti in poguma

Ljubljana, 8. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob mednarodnem dnevu žensk izpostavila pomen boja za enakopravnost, odpravo stereotipov ter priznavanje dosežkov žensk na vseh področjih družbe. Današnji dan je namenila počastitvi poguma, vztrajnosti in dosežkov žensk, ki spreminjajo družbo in premikajo meje, so sporočili iz urada predsednice republike.