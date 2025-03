Kaja Kajzer danes v Linzu v boj za zlato, Kaja Schuster za bron

Linz, 8. marca - Slovenski judoisti po petkovem srebru Nike Tomc nadaljujejo uspešne nastope na grand slamu v Linzu. Olimpijka Kaja Kajzer se bo v novi težnostni kategoriji do 63 kg z Japonko So Morichika danes borila za zlato, Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg s Švicarko Giolo Vetterli za bron.