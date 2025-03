Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo profesorju Igorju Saksidi

Ljubljana, 8. marca - Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta v petek podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2024/25. Prejel jo je profesor na pedagoških fakultetah v Ljubljani in Kopru Igor Saksida. Kot so pojasnili, je s tem, ko je šolski sistem ocenil kot preveč "dekliški", dekleta potisnil v pasivno vlogo.