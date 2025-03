Muslimanske države in evropske sile podprle načrt arabskih držav za Gazo

Gaza, 8. marca - Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija ter Organizacija za islamsko sodelovanje so danes ločeno podprli načrt arabskih držav za obnovo Gaze. Načrt, ki so ga predlagale egiptovske oblasti, so arabski voditelji pred tem sprejeli v torek in tako zavrnili ideje ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede palestinske enklave.